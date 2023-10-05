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Чемпионат Италии. Серия А

Если Погба получит дисквалификацию, «Ювентус» рассмотрит разрыв контракта

05 Октября 2023 • 10:28 Комментировать
Ювентус
...
Торино
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07.10 19:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба вскоре может остаться без клуба. По информации от журналиста Николы Баличе, если французский футболист получит дисквалификацию за допинг, «старая синьора» рассмотрит вариант с разрывом контракта.

Напомним, в крови Погба недавно был обнаружен допинг. Француз не согласился с результатами теста и сдал повторный анализ. Если результат будет тем же, полузащитнику грозит длительная дисквалификация.

Погба перешёл в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. С тех пор футболист провёл всего 8 матчей в итальянской Серии А и пропустил внушительный срок из-за различных травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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