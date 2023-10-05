Если Погба получит дисквалификацию, «Ювентус» рассмотрит разрыв контракта

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба вскоре может остаться без клуба. По информации от журналиста Николы Баличе, если французский футболист получит дисквалификацию за допинг, «старая синьора» рассмотрит вариант с разрывом контракта.

Напомним, в крови Погба недавно был обнаружен допинг. Француз не согласился с результатами теста и сдал повторный анализ. Если результат будет тем же, полузащитнику грозит длительная дисквалификация.

Погба перешёл в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. С тех пор футболист провёл всего 8 матчей в итальянской Серии А и пропустил внушительный срок из-за различных травм.