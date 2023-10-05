Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не планирует подписывать новое трудовое соглашение с «Ромой». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года.

Как стало известно журналистам Todofichajes, португальский специалист хочет попробовать свои силы в национальной сборной. Моуринью готов рассмотреть предложения от Италии, Англии или Бразилии. Жозе интересует работа с командой, которая нацелена на завоевание трофеев.

Напомним, что на пост рулевого сборной Бразилии уже претендует итальянский специалист Карло Анчелотти.

Моуринью пока работал исключительно в клубах. Он возглавлял такие команды, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и другие.

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