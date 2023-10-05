Кьеза прокомментировал слухи о натянутых взаимоотношениях с Аллегри

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза ответил на вопросы журналистов.

По слухам, активно распространявшимся в СМИ в межсезонье, итальянский игрок находится не в лучших отношениях с рулевым команды Массимилиано Аллегри. Считалось, что именно по этой причине Кьеза может покинуть «Ювентус», однако футболист не только остался, но обрёл впечатляющую форму на старте кампании.

«Это мой сезон, я намерен побить собственный рекорд результативности. Борьба за Скудетто? Наша задача – финишировать в четвёрке, но можно будет помечтать о чём-то большем, если к марту мы останемся в числе претендентов на чемпионство.

Трудности с Аллегри – это неправда. У меня хорошие взаимоотношения с ним и со всеми остальными», – сказал в интервью Tuttosport Кьеза.