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Чемпионат Италии. Серия А

​Зеедорф: «В нынешнем «Милане» есть и заслуга Мальдини»

05 Октября 2023 • 00:40 Комментировать
Дженоа
...
Милан
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07.10 21:45

Бывший футболист итальянского «Милана» Кларенс Зеедорф, выигрывавший Лигу чемпионов сразу с тремя клубами («Аякс», «Реал» и «Милан»), решил отдать должное уволенному в начале июня Паоло Мальдини. Он считает, что в прогрессе «Милана» есть и заслуга легенды клуба.

- Малдини оставил «Милану» кое-что очень важное, он заложил нынешний базис. Все ждали, что «Милан» будет буксовать в начале сезона, однако это совсем не так, - цитирует слова Зеедорфа pianetamilan.it.

В итальянском чемпионате команда делит первую строчку с «Интером», в Лиге чемпионов у «Милана» после двух туров - два очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кларенс Зеедорф
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