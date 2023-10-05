​Кварацхелия: «Пытался имитировать финты Гути и Криштиану Роналду»

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия несколько сник в последнее время, но журналисты по-прежнему с интересом относятся к нему и берут интервью, тем более, что Хвича оказался словоохотливым собеседником и с удовольствием отвечает на все вопросы пишущей братии. Он рассказал им о своих кумирах детства:

- Я любил наблюдать за Гути и Криштиану Роналду, мне хотелось быть на поле таким же, как они, - цитирует слова Кварацхелии итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что до «Наполи» Кварацхелия выступал в России, в составе московского «Локомотива» и казанского «Рубина».