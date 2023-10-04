​Капелло: «Милан» нестабилен»

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло пока не видит стабильности в обновленном составе «россонери», которые в настоящий момент сражаются в Дортмунде с местной «Боруссией». По мнению Капелло, выступления «Милана» напоминают езду на горках - то вверх, то вниз.

- «Милан» то поднимается, то опускается. Казалось, что все наладилось, но затем был ужасный дерби. Я не вижу игру налаженной, смазанной, как работающий механизм, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

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