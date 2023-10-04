​Каннаваро: «Ювентус» не поспевает за миланскими клубами и «Наполи»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Фабио Каннаваро с сожалением констатирует что отсутствие европейских турниров для «Юве» не дает ему преимущества в итальянском чемпионате, как это ожидалось. По его словам, туринцы не поспевают за тройкой фаворитов - миланскими клубами и «Наполи»:

- «Ювентус» приучил своих поклонников к самым высоким стандартам, но в этом году все не так, команда не успевает за лидерами. Я не уверен, что эта та команда, которую мы хотим видеть. В сравнении с «Интером», «Миланом» и «Наполи» туринцы пока что уступают, - цитирует слова Каннаваро pianetamilan.it.