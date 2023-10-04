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Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру: «Считал Златана лучшим нападающим в мире»

04 Октября 2023 • 23:23 Комментировать
Боруссия Д
0:0
Милан
окончен

Французский нападающий Оливье Жиру дал понять, что одним из стимулов перейти в «Милан» стало желание поиграть бок о бок с легендарным Златаном Ибрагимовичем, завершавшим свою сверхдолгую карьеру именно в «Милане». По словам Жиру, Ибрагимович для него всегда был «лучшим нападающим в мире»:

- Златан для меня - лучший нападающий в мире. Я был счастлив, что смогу поиграть рядом с ним, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

В настоящий момент французский нападающий вместе со своей командой сражается в Дортумнде против «Боруссии», следить за этим поединком можно по ссылке на наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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