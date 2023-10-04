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Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру: «Я и раньше мечтал попасть в «Милан»

04 Октября 2023 • 22:40 Комментировать
Боруссия Д
0:0
Милан
1 2.50 X 3.50 2 2.85
2-й тайм

Выступающий за «Милан» последние два года Оливье Жиру дал понять, что и ранее мечтал попасть в этот клуб. Французский нападающий запомнился своими выступлениями в составе «Монпелье», который с ним в составе сенсационно стал чемпионом Франции в 2012 году, а также в английских клубах «Арсенал» и «Челси».

- Я мечтал поиграть за «Милан». Когда пришел, чувствовал, что могу многое дать клубу. Но не думал, что в первый же год мы выиграем Скудетто и проделаем такой путь в Лиге чемпионов, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it

В настоящий момент «Милан» сражается с «Боруссией» из Дортмунда, следить за матчем можно на нашем сайте.  


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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