​Жиру: «Я и раньше мечтал попасть в «Милан»

Выступающий за «Милан» последние два года Оливье Жиру дал понять, что и ранее мечтал попасть в этот клуб. Французский нападающий запомнился своими выступлениями в составе «Монпелье», который с ним в составе сенсационно стал чемпионом Франции в 2012 году, а также в английских клубах «Арсенал» и «Челси».

- Я мечтал поиграть за «Милан». Когда пришел, чувствовал, что могу многое дать клубу. Но не думал, что в первый же год мы выиграем Скудетто и проделаем такой путь в Лиге чемпионов, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it

В настоящий момент «Милан» сражается с «Боруссией» из Дортмунда, следить за матчем можно на нашем сайте.