​Жиру: «Леау может стать легендой «Милана»

Французский нападающий Оливье Жиру считает, что его португальский коллега по нападению Рафаэл Леау может стать легендой «Милана». Леау выступает за клуб с 2019 года и забил немало важных и красивых голов за свой клуб.

- Леау нравится брать на себя ответственность. Он может стать легендой «Милана», - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Напомним, что сейчас «Милан» сражается в Дортмунде с местной «Боруссией» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Следить за событиями поединка можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.