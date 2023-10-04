Зелиньски забил свой 50-й гол за «Наполи»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский «Наполи» проиграл на своем поле мадридскому «Реалу», но при этом польский полузащитник Петр Зелиньски, ветеран итальянского клуба, смог отличиться.

Как оказалось, забитый в ворота «сливочных» мяч стал для него юбилейным, пятидесятым в составе «Наполи», с учетом всех турниров и матчей, в которых сыграл Пётр в футболке неаполитанцев.

Любопытно, что он забил семь голов в Лиге чемпионов - и это рекорд для номинальных полузащитников за всю историю выступления клуба в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.