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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен впечатлил «Реал» своей игрой слухи

04 Октября 2023 • 20:29 Комментировать
Наполи
2:3
Реал Мадрид
окончен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сумел произвести впечатление на представителей «Реала» в матче Лиги чемпионов.

Неаполитанцы уступили «сливочным» на своём поле (2:3), а нигерийский футболист не сумел отметиться результативными действиями, однако доставлял проблемы обороне команды Карло Анчелотти. По информации TMW, в «Реале» высоко оценили выступление Осимхена, который рассматривается клубом как одна из трансферных целей на будущее. Мадридский гранд может попытаться приобрести 24-летнего форварда в следующем году, если тот так и не продлит контракт с «Наполи», истекающий по окончании сезона-2024/25, а также в случае неудачи в сделке по Килиану Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Килиан Мбаппе Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024
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