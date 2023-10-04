Маркус Тюрам рассказал, что ему нравится в «Интере»

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам высказался о первых месяцах в клубе.

Французский игрок, ранее выступавший за «Боруссию» Мёнхенгладбах, присоединился к «нерадзурри» минувшим летом на правах свободного агента. Во вторник 26-летний форвард принёс «Интеру» победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов, поразив ворота на 62-й минуте.

«Я из тех, кому нравится работать в команде, учиться у одноклубников, и я получил такую возможность в «Интере». У нас очень сплочённый коллектив, в такой атмосфере легко адаптироваться. Мы проводим много времени вместе, в том числе и за пределами поля. Это очень важно для достижения общих целей», – поведал в интервью Sky Sport Тюрам.