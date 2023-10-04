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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро рассказал, за счёт чего Влахович может улучшить результативность в «Ювентусе»

04 Октября 2023 • 18:52 Комментировать
Ювентус
...
Торино
07.10 19:00

Бывший итальянский защитник Фабио Каннаваро дал совет нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

Сербский форвард играет важную роль в атаке команды Массимилиано Аллегри, однако забивает не так часто, как того ждут болельщики «бьянконери».

«Я постоянно вижу, как он принимает мяч спиной к воротам. Ты можешь быть хорош, делая это, но в таком случае тебе постоянно нужно вступать в борьбу с защитниками. Ему следует понимать, что он станет более опасным, если начнёт чаще открываться в штрафной – его появление там устрашает соперников», – заявил в интервью Tuttosport чемпион мира и обладатель «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фабио Каннаваро Душан Влахович
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