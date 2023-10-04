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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» начнёт переговоры по де Кетеларе слухи

04 Октября 2023 • 18:08 Комментировать
Дженоа
...
Милан
07.10 21:45

«Аталанта» намерена выкупить полузащитника Шарля де Кетеларе у «Милана».

Как уже сообщалось ранее, клуб из Бергамо впечатлён игрой бельгийца, поэтому сразу проявил интерес к заключению с игроком постоянного договора. По обновлённой информации инсайдера Экрема Конура, теперь в «Аталанте» настроились ещё более решительно – «сине-чёрные» уже запланировали переговоры по атакующему хавбеку с «Миланом».

Напомним, что аренда предусматривает опцию выкупа за сумму, превышающую 20 млн евро. Летом прошлого года «россонери» приобрели Шарля де Кетеларе у бельгийского «Брюгге» за 32 млн евро.

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Милан Аталанта Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2024
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