«Аталанта» намерена выкупить полузащитника Шарля де Кетеларе у «Милана».

Как уже сообщалось ранее, клуб из Бергамо впечатлён игрой бельгийца, поэтому сразу проявил интерес к заключению с игроком постоянного договора. По обновлённой информации инсайдера Экрема Конура, теперь в «Аталанте» настроились ещё более решительно – «сине-чёрные» уже запланировали переговоры по атакующему хавбеку с «Миланом».

Напомним, что аренда предусматривает опцию выкупа за сумму, превышающую 20 млн евро. Летом прошлого года «россонери» приобрели Шарля де Кетеларе у бельгийского «Брюгге» за 32 млн евро.