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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри рассказал о психологической работе с игроками

04 Октября 2023 • 17:16 Комментировать
Ювентус
...
Торино
07.10 19:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о психологической работе с футболистами.

«И в молодёжке, и в основной команде у нас есть специалисты, которые работают над психическим здоровьем. Есть ребята, даже в возрасте 14 лет, у которых была тяжёлая депрессия в эпоху после коронавируса, и нам необходимо было над этим работать. Существовали достаточно серьёзные психические проблемы, так что мы много работаем», - сказал Аллегри, чьи слова приводит TuttoMercatoWeb.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в субботу, 7 октября, - против «Торино» в чемпионате Италии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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