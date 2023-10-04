​Аллегри рассказал о психологической работе с игроками

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о психологической работе с футболистами.

«И в молодёжке, и в основной команде у нас есть специалисты, которые работают над психическим здоровьем. Есть ребята, даже в возрасте 14 лет, у которых была тяжёлая депрессия в эпоху после коронавируса, и нам необходимо было над этим работать. Существовали достаточно серьёзные психические проблемы, так что мы много работаем», - сказал Аллегри, чьи слова приводит TuttoMercatoWeb.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт в субботу, 7 октября, - против «Торино» в чемпионате Италии.