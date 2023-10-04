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Чемпионат Италии. Серия А

Костич отсутствовал на последней тренировке «Ювентуса»

04 Октября 2023 • 13:46 Комментировать
Аталанта
0:0
Ювентус
окончен

Защитник туринского «Ювентуса» Филип Костич не участвовал на последней тренировке своей команды. По информации от Tuttojuve, причина отсутствия серба пока неизвестна.

В этом сезоне Костич не является игроком стартового состава «Ювентуса». В последних двух матчах серб выходил на поле со скамейки запасных. Защитник проигрывает конкуренцию на правом фланге обороны Андреа Камбьяссо.

Напомним, летом «Ювентус» был готов продать Костича, но ни один заинтересованный клуб не стал удовлетворять финансовые требования «старой синьоры». В прошлом сезоне Филип был лидером Серии А по количеству созданных моментов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич
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