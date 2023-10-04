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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Наполи» получил абсурдный пенальти в матче с «Реалом»

04 Октября 2023 • 12:58 Комментировать
Ювентус
...
Торино
07.10 19:00

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини раскритиковал судейскую бригаду, которая обслуживала поединок между «Наполи» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Напомним, игра закончилась победой испанской команды со счётом 3:2. «Наполи» по ходу встречи получил возможность пробить пенальти за игру рукой Начо Фернандеса.

«Как защитник я могу сказать, что это абсурдное решение. Очевидно, что Начо сперва коснулся мяча ногой, и лишь затем случилось касание в руку. Защитный стиль изменился с тех пор, как я начал играть в футбол. Теперь мы должны лишь смириться с тем, что любое касание руки в штрафной может привести к пенальти», – цитирует Кьеллини Football italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Наполи
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