Кьеллини: «Наполи» получил абсурдный пенальти в матче с «Реалом»

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини раскритиковал судейскую бригаду, которая обслуживала поединок между «Наполи» и мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Напомним, игра закончилась победой испанской команды со счётом 3:2. «Наполи» по ходу встречи получил возможность пробить пенальти за игру рукой Начо Фернандеса.

«Как защитник я могу сказать, что это абсурдное решение. Очевидно, что Начо сперва коснулся мяча ногой, и лишь затем случилось касание в руку. Защитный стиль изменился с тех пор, как я начал играть в футбол. Теперь мы должны лишь смириться с тем, что любое касание руки в штрафной может привести к пенальти», – цитирует Кьеллини Football italia.