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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович получит работу в «Интере»

04 Октября 2023 • 12:07 Комментировать

Бывший голкипер сборной Словении и миланского «Интера» Самир Ханданович может вернуться в стан «нерадзурри». Об этом информируют журналисты Todomercadoweb.

Согласно сообщениям источника, Ханданович станет консультантом и будет заниматься просмотром голкиперов в низших итальянских дивизионах. Он будет определять потенциальные цели «Интера» на рынке вратарей.

Напомним, что Самир являлся футболистом миланского гранда с 2012 по 2023 год. В составе сборной Словении голкипер провел 81 поединок, в которых попустил 83 мяча.

Вместе с «Интером» Ханданович становился чемпионом Серии А, а также выигрывал кубок и суперкубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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