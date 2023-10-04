Ханданович получит работу в «Интере»

Бывший голкипер сборной Словении и миланского «Интера» Самир Ханданович может вернуться в стан «нерадзурри». Об этом информируют журналисты Todomercadoweb.

Согласно сообщениям источника, Ханданович станет консультантом и будет заниматься просмотром голкиперов в низших итальянских дивизионах. Он будет определять потенциальные цели «Интера» на рынке вратарей.

Напомним, что Самир являлся футболистом миланского гранда с 2012 по 2023 год. В составе сборной Словении голкипер провел 81 поединок, в которых попустил 83 мяча.

Вместе с «Интером» Ханданович становился чемпионом Серии А, а также выигрывал кубок и суперкубок Италии.