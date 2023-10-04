Лаутаро Мартинес высказался о будущем в «Интере»

Центральный форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о переговорах с руководством клуба о новом контракте.

«Мой агент занимается этим вопросом. Я всем доволен в «Интере», делаю все возможное для команды. Моей семье тоже нравится в Милане. Не вижу причин для смены клубной прописки. Не планирую играть за другую команду», - передает слова аргентинского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Лаутаро выступает за «Интер» с 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между 26-летним форвардом и миланским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.