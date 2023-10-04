Хвича раскрыл две свои футбольные мечты

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который выступает за «Наполи», поведал о своей футбольной мечте.

«Какая у меня мечта в футболе? У меня их две. Хочу выиграть трофей Лиги чемпионов и выступить на чемпионате Европы или мира со сборной Грузии», - передает слова полузащитника AS.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в восьми поединках за неаполитанскую команду, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

Трудовое соглашение Хвичи с «Наполи» рассчитано до середины 2027 года. Его трансферный ценник составляет 85 миллионов евро.