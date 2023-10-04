Президент «Наполи» высказался о будущем Осимхена

Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался относительно будущего в команде нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

«Осимхен – это футболист, который играет большую роль в команде. Это не подлежит никаким сомнениям. Проблем с контрактом нет, в клубе все довольны. Иногда проблемы появляются, но затем исчезают», - передает слова руководителя инсайдер Джанлука ди Марцио.

Ранее между Осимхеном и «Наполи» возник серьезный конфликт из-за публикации юмористического ролика в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Виктор провел девять матчей за неаполитанцев, забил пять голов и сделал один ассист.

Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру