Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» высказался о будущем Осимхена

04 Октября 2023 • 07:56 Комментировать

Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался относительно будущего в команде нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

«Осимхен – это футболист, который играет большую роль в команде. Это не подлежит никаким сомнениям. Проблем с контрактом нет, в клубе все довольны. Иногда проблемы появляются, но затем исчезают», - передает слова руководителя инсайдер Джанлука ди Марцио.

Ранее между Осимхеном и «Наполи» возник серьезный конфликт из-за публикации юмористического ролика в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Виктор провел девять матчей за неаполитанцев, забил пять голов и сделал один ассист.

Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
08:02 · Италия. Серия А
Хвича раскрыл две свои футбольные мечты
07:56 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» высказался о будущем Осимхена
01:21 · Италия. Серия А
​«Ювентус» хочет подписать игрока «Реала»
00:02 · Италия. Серия Б
​В СПАЛе сменился тренер
03 Октября
23:55 · Италия. Серия А
​Кальехон: «Хотел покинуть «Наполи» иначе»
23:26 · Италия. Серия Б
​Пирло выдвинули ультиматум
23:14 · Италия. Серия А
Маротта: «Лаутаро Мартинес ещё не достиг своего пика»
22:04 · Италия. Серия А
Сарри: «Я прекращу тренировать, если футбол останется таким»
19:09 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Интера» ищет политическое убежище в Италии
17:37 · Италия. Серия А
​«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро Мартинеса
13:27 · Италия. Серия А
«Лацио» нашёл замену Сарри 2
13:14 · Италия. Серия А
​Месси задавал вопрос насчёт Роналду в душе – воспоминания Кевина-Принса Боатенга 1
13:08 · Италия. Серия А
Ибрагимович провозгласил себя Богом
12:52 · Италия. Серия А
Хвича назвал обладателя «Золотого мяча»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может оказаться в лондонском клубе слухи
Все новости
Рекомендуем