​«Ювентус» хочет подписать игрока «Реала»

Долгосрочное будущее защитника «Реала» Лукаса Васкеса является туманным. Действующий контракт 32-летнего футболиста истекает в конце июня 2024 года, и поговаривают, что в мадридском клубе не горят желанием сохранять игрока на следующий сезон.

Ситуацией намерен воспользоваться «Ювентус». Как сообщает TodoFichajes, туринский клуб запланировал подписание Васкеса на следующий год. Отмечается, что ранее «старая синьора» уже проявляла интерес к игроку.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лукаса Васкеса в 8 миллионов евро.