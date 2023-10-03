Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Кальехон: «Хотел покинуть «Наполи» иначе»

03 Октября 2023 • 23:55 Комментировать

Испанский нападающий Хосе Кальехон долгое время играл за «Наполи» и любит этот клуб по сей день. Однако, по его словам, прощание с клубом получилось не таким, каким он хотел бы.

- Я не могу плохо говорить о клубе, в котором провел незабываемые сезоны. В Неаполе у меня родились две дочери, и они ощущают себя неаполитанками. Мне лишь жаль, что не удалось попрощаться должным образом с болельщиками, сыграть перед ними последний матч, но я помню, как меня встречали, когда я вернулся в футболке «Фиорентины», - цитирует слова Кальехона итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хосе Кальехон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
00:02 · Италия. Серия Б
​В СПАЛе сменился тренер
03 Октября
23:55 · Италия. Серия А
​Кальехон: «Хотел покинуть «Наполи» иначе»
23:26 · Италия. Серия Б
​Пирло выдвинули ультиматум
23:14 · Италия. Серия А
Маротта: «Лаутаро Мартинес ещё не достиг своего пика»
22:04 · Италия. Серия А
Сарри: «Я прекращу тренировать, если футбол останется таким»
19:09 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Интера» ищет политическое убежище в Италии
17:37 · Италия. Серия А
​«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро Мартинеса
13:27 · Италия. Серия А
«Лацио» нашёл замену Сарри 2
13:14 · Италия. Серия А
​Месси задавал вопрос насчёт Роналду в душе – воспоминания Кевина-Принса Боатенга 1
13:08 · Италия. Серия А
Ибрагимович провозгласил себя Богом
12:52 · Италия. Серия А
Хвича назвал обладателя «Золотого мяча»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может оказаться в лондонском клубе слухи
11:52 · Англия. Премьер-лига
Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру 1
11:14 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я бы уничтожил Джеймса Бонда»
10:43 · Италия. Серия А
Пулишич: «ВАР нужно полностью убрать из футбола»
Все новости
Рекомендуем