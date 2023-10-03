​Кальехон: «Хотел покинуть «Наполи» иначе»

Испанский нападающий Хосе Кальехон долгое время играл за «Наполи» и любит этот клуб по сей день. Однако, по его словам, прощание с клубом получилось не таким, каким он хотел бы.

- Я не могу плохо говорить о клубе, в котором провел незабываемые сезоны. В Неаполе у меня родились две дочери, и они ощущают себя неаполитанками. Мне лишь жаль, что не удалось попрощаться должным образом с болельщиками, сыграть перед ними последний матч, но я помню, как меня встречали, когда я вернулся в футболке «Фиорентины», - цитирует слова Кальехона итальянское новостное агентство ITASportPress.