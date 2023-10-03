Маротта: «Лаутаро Мартинес ещё не достиг своего пика»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта считает, что нападающий Лаутаро Мартинес в будущем будет играть ещё лучше.

Капитан «нерадзурри» отметился десятью голами в восьми матчах текущего сезона. Перед началом встречи Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» Маротта рассказал, чего ждёт от 26-летнего форварда в будущем.

«Он стал зрелым игроком, сумел взять на себя ответственность и стать достойным капитаном. О нём по-прежнему можно говорить как о таланте, на который возлагают большие надежды, ведь он совсем молод. Мы знаем, насколько для нападающих важен опыт, и Лаутаро ещё не достиг своего пика», – поведал в интервью Sky Sport гендиректор «Интера».