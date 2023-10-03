Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Я прекращу тренировать, если футбол останется таким»

03 Октября 2023 • 22:04 Комментировать
Селтик
...
Лацио
1 2.95 X 3.60 2 2.40
Через 22 ч. 53 мин.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри недоволен перегруженным календарём своей команды.

В субботу римляне уступили «Милану» в выездном матче Серии А (0:2), а уже в среду сыграют в Шотландии против «Селтика» в Лиге чемпионов.

«Я прекращу тренировать, если ситуация с календарём не изменится – такой футбол мне не по душе. Просыпаясь по утрам, я уже даже не смотрю, с кем у нас следующий матч. Игры проходят слишком часто, необходимо постоянно проводить ротацию состава. Я ещё не решил, кто сыграет завтра», – поведал в интервью Sky Sport итальянский рулевой.

«Лацио» располагается на 16-й позиции в Серии А с семью набранными очками после семи туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛТИК ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Октября
22:04 · Италия. Серия А
Сарри: «Я прекращу тренировать, если футбол останется таким»
19:09 · Италия. Серия А
​Бывший игрок «Интера» ищет политическое убежище в Италии
17:37 · Италия. Серия А
​«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро Мартинеса
13:27 · Италия. Серия А
«Лацио» нашёл замену Сарри 2
13:14 · Италия. Серия А
​Месси задавал вопрос насчёт Роналду в душе – воспоминания Кевина-Принса Боатенга 1
13:08 · Италия. Серия А
Ибрагимович провозгласил себя Богом
12:52 · Италия. Серия А
Хвича назвал обладателя «Золотого мяча»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может оказаться в лондонском клубе слухи
11:52 · Англия. Премьер-лига
Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру 1
11:14 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я бы уничтожил Джеймса Бонда»
10:43 · Италия. Серия А
Пулишич: «ВАР нужно полностью убрать из футбола»
10:32 · Италия. Серия А
Хвича: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч» 1
09:29 · Италия. Серия А
Ибрагимович выбрал между сексом и голами
02 Октября
23:46 · Италия. Серия А
2 удара в створ и 3 гола: «Фиорентина» разгромила «Кальяри» 1
23:38 · Италия. Серия А
​Гудмундссон - первый исландец, сделавший дубль в матче Серии А
Все новости
Рекомендуем