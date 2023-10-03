Сарри: «Я прекращу тренировать, если футбол останется таким»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри недоволен перегруженным календарём своей команды.

В субботу римляне уступили «Милану» в выездном матче Серии А (0:2), а уже в среду сыграют в Шотландии против «Селтика» в Лиге чемпионов.

«Я прекращу тренировать, если ситуация с календарём не изменится – такой футбол мне не по душе. Просыпаясь по утрам, я уже даже не смотрю, с кем у нас следующий матч. Игры проходят слишком часто, необходимо постоянно проводить ротацию состава. Я ещё не решил, кто сыграет завтра», – поведал в интервью Sky Sport итальянский рулевой.

«Лацио» располагается на 16-й позиции в Серии А с семью набранными очками после семи туров.