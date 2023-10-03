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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший игрок «Интера» ищет политическое убежище в Италии

03 Октября 2023 • 19:09 Комментировать
Интер Милан
...
Болонья
07.10 16:00

Бывший футболист миланского «Интера» Ассане Гнукури, проведший в период с 2015 по 2018 год одиннадцать матчей за клуб, сейчас столкнулся с ситуацией, которая может вынудить его вернуться в Кот-Д'Ивуар - вопреки своему желанию.

Дело в том, что несколько лет назад выяснилось, что Гнукури попал в Италию в подростковом возрасте и по фальшивому паспорту, а его настоящее имя - Алласане Траоре. Все прошедшее время адвокат игрока пытался разжалобить итальянское правосудие историями о том, что это было шагом отчаяния от человека, который бежал от голода и нищеты, но это не возымело действия - Гнукури хотят депортировать. В прошлом, кстати, его пытался пригласить московский «Спартак». 

И сейчас его последней зацепкой является попытка получить политическое убежище, сообщает derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ассане Гнукури
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