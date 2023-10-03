​Бывший игрок «Интера» ищет политическое убежище в Италии

Бывший футболист миланского «Интера» Ассане Гнукури, проведший в период с 2015 по 2018 год одиннадцать матчей за клуб, сейчас столкнулся с ситуацией, которая может вынудить его вернуться в Кот-Д'Ивуар - вопреки своему желанию.

Дело в том, что несколько лет назад выяснилось, что Гнукури попал в Италию в подростковом возрасте и по фальшивому паспорту, а его настоящее имя - Алласане Траоре. Все прошедшее время адвокат игрока пытался разжалобить итальянское правосудие историями о том, что это было шагом отчаяния от человека, который бежал от голода и нищеты, но это не возымело действия - Гнукури хотят депортировать. В прошлом, кстати, его пытался пригласить московский «Спартак».

И сейчас его последней зацепкой является попытка получить политическое убежище, сообщает derbyderbyderby.it.