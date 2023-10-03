​«Интер» повесил огромный ценник на Лаутаро Мартинеса

Всё идёт к тому, что нападающий Лаутаро Мартинес ещё долго будет играть за «Интер». Аргентинский нападающий не планирует выслушивать предложения от других клубов, в то время как «нерадзурри» уже готовят для своего лидера, шикарно начавшего новый сезон (10 голов в восьми матчах), новый контракт.

Авторитетный журналист Джанлука ди Марцио в эфире итальянского Sky сообщил, что «Интер» оценивает Лаутаро в 150-200 миллионов евро. Это не означает, что миланцы готовы продавать 26-летнего форварда. Это просто подчёркивает тот факт, что «нерадзурри» считают Мартинеса одним из лучших форвардов в мире.