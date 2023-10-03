«Лацио» нашёл замену Сарри

Руководство римского «Лацио» задумалось над увольнением Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. В клубе недовольны результатами команды на старте сезона.

Как стало известно журналисту Марко Контерио, «орлы» уже выбрали потенциального преемника. Им может стать экс-рулевой французского «Марселя» Игор Тудор. 45-летний хорватский специалист вступил в переговоры с представителями итальянского клуба.

«Лацио» провально стартовал в новом розыгрыше чемпионата Италии. После семи сыгранных туров римская команда набрала семь баллов и располагается лишь на 16-м месте в турнирной таблице.