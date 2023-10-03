​Месси задавал вопрос насчёт Роналду в душе – воспоминания Кевина-Принса Боатенга

Экс-игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг вспомнил, как Лионель Месси задавал ему вопрос об Италии. Бывший футболист дал понять, что этот вопрос звёздный аргентинец задавал, учитывая свою конкуренцию с Криштиану Роналду. В то время португалец выступал за «Ювентус».

«Месси – капитан, но он не говорит много. Мы разговаривали один раз в душе, он спросил, сложно ли забивать голы в Италии, потому что там в это время был Роналду. Это показало соперничество между ними», - цитирует Боатенга портал Goal со ссылкой на канал FIVE в YouTube.

В настоящий момент Лионель Месси и Криштиану Роналду играют за пределами Европы – за «Интер Майами» и «Аль-Наср» соответственно.