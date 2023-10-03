Ибрагимович провозгласил себя Богом

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, поигравший на клубном уровне за «Барселону», «Милан» и другие топ-клубы, заявил, что считает себя Богом.

«Вы думаете, что я шучу, когда называю себя Богом? Никаких шуток. Хотите поиграть с огнем? Я готов стать вашим огнем. Однако затем вы сгорите», - передает слова скандинава Sportface.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры минувшим летом. Последней командой звездного шведского бомбардира был итальянский «Милан».

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