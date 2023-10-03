Хвича назвал обладателя «Золотого мяча»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, кого считает фаворитом на «Золотой мяч» в этом году. Грузинский вингер отдал предпочтение аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Думаю, Месси получит «Золотой мяч», - передает слова Хвичи AS.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября. Хвича включен в список из 30 номинантов на престижную награду.

Месси в конце прошлого года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Кроме того, 36-летний нападающий был признан лучшим игроком мундиаля в Катаре.

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