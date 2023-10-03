Ибрагимович: «Я бы уничтожил Джеймса Бонда»

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович, поигравший за «Милан», «Барселону», «ПСЖ» и другие клубы, высказался о легендарном киноперсонаже Джеймсе Бонде.

«Я бы уничтожил этого парня, однако мои услуги стоят очень дорого. Я не буду работать бесплатно», - передает слова шведского нападающего Sportface.

Напомним, что прошлым летом Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры. Последним местом работы 42-летнего игрока был «Милан». Скандинав поучаствовал в четырех поединках чемпионата Италии сезона-2022/2023, в которых отметился забитым мячом с пенальти.