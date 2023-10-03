Пулишич: «ВАР нужно полностью убрать из футбола»

Хавбек «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, что думает о системе видеоповторов (ВАР).

«ВАР нужно полностью убрать из футбола. Но я не возражаю против технологии линии ворот, она действительно полезна. Все остальное, по моему мнению, стоит убрать. Я, как поклонник футбола, считаю, что нам будет лучше без системы ВАР», - передает слова американского полузащитника портал Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пулишич провел семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. По итогам семи туров Серии А «россонери» занимают второе место в турнирной таблице.