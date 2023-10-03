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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч»

03 Октября 2023 • 10:32 Комментировать (1)

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», высказался о своей номинации на «Золотой мяч».

«Даже не думал, что такое будет возможно. Такие вещи заставляют чувствовать, что если полностью отдаваться любимому делу, то все окупится. Мечтаю когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», - передает слова футболиста AS.

Напомним, что Хвича был включен в список из 30 номинантов на престижную индивидуальную награду. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 43 поединках за команду из Неаполя, отметившись 14 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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aegur
03 Октября 2023 в 10:39
трёху Реалу положи....и прибудет к тебе жирный контракт-а затем и мячик)))
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