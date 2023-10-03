Хвича: «Мечтаю выиграть «Золотой мяч»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», высказался о своей номинации на «Золотой мяч».

«Даже не думал, что такое будет возможно. Такие вещи заставляют чувствовать, что если полностью отдаваться любимому делу, то все окупится. Мечтаю когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», - передает слова футболиста AS.

Напомним, что Хвича был включен в список из 30 номинантов на престижную индивидуальную награду. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября.

В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 43 поединках за команду из Неаполя, отметившись 14 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.