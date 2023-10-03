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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович выбрал между сексом и голами

03 Октября 2023 • 09:29 Комментировать

Бывший нападающий «Милана» и «Барселоны» Златан Ибрагимович провел сравнение между сексом и голами.

«Секс намного лучше. Любой, кто считает иначе, имеет проблемы с сексом. Советуют таким людям обратиться за помощью к специалистам», - передает слова шведского форварда Sportface.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры минувшим летом. Последним его клубом был «Милан».

В минувшем сезоне скандинав принял участие в четырех поединках чемпионата Италии. Златан записал себе в актив один гол с пенальти.

Ибрагимович может стать тренером «Милана»

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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