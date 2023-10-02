2 удара в створ и 3 гола: «Фиорентина» разгромила «Кальяри»

«Фиорентина» и «Кальяри» провели заключительный матч седьмого тура Серии А. Хозяева поля в два раза чаще контролировали мяч, но били по воротам не чаще главного аутсайдера, а в створ попали вовсе лишь раз, что не помешало им победить со счетом 2:0.
Уже на третьей минуте флорентийцы повели после удара Николаса Гонсалеса. Найтан Нандес мог сравнивать сразу же, но защитник подставился под мяч. На 21-й минуте хорошая атака «Фиорентины» стала результативной, Альберто Доссена срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время игра проходила в спокойном темпе, и хозяева спокойно довели дело до победы, напоследок сделав счет разгромным, когда отличился Мбала Нзола. Флорентийцы набрали 14 очков и делят третью строчку с «Наполи» и «Ювентусом».
Протокол игры
|(1:0) Гонсалес Николас3'
|(2:0) Доссена Альберто21'
|(3:0) Нзола М'Бала90'
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Паризи Фабьяно•Мело Артур•Дункан Альфред90' (Мандрагора Роландо (90') •Гонсалес Николас65' (Иконе Жонатан (65') •Бонавентура Джакомо64' (Куаме Кристиан (64') •Брекало Йосип64' (Инфантино Джино (64') • 86'Бельтран Лукас75' (Нзола М'Бала (75')
Радунович Борис•Хацидиакос Пантелис75' (Оберт Адам (75') •Доссена Альберто•Ветеска Матеуш•Дзаппа Габриэле75' (Ди Пардо Алессандро (75') •Нандес Найтан•Макумбу Антуан•Дейола Алессандро46' (Прати Маттео (46') •Ауджелло Томмазо•Петанья Андреа74' (Паволетти Леонардо (74') • 90'Шомуродов Элдор46' (Ористанио Гаэтано (46')
02 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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