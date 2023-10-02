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Чемпионат Италии. Серия А

2 удара в створ и 3 гола: «Фиорентина» разгромила «Кальяри»

02 Октября 2023 • 23:46 Комментировать
Фиорентина
3:0
Кальяри
окончен

«Фиорентина» и «Кальяри» провели заключительный матч седьмого тура Серии А. Хозяева поля в два раза чаще контролировали мяч, но били по воротам не чаще главного аутсайдера, а в створ попали вовсе лишь раз, что не помешало им победить со счетом 2:0.

Уже на третьей минуте флорентийцы повели после удара Николаса Гонсалеса. Найтан Нандес мог сравнивать сразу же, но защитник подставился под мяч. На 21-й минуте хорошая атака «Фиорентины» стала результативной, Альберто Доссена срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время игра проходила в спокойном темпе, и хозяева спокойно довели дело до победы, напоследок сделав счет разгромным, когда отличился Мбала Нзола. Флорентийцы набрали 14 очков и делят третью строчку с «Наполи» и «Ювентусом».

Протокол игры  
Фиорентина3:0Кальяри
(1:0) Гонсалес Николас3'  
(2:0) Доссена Альберто21'  
(3:0) Нзола М'Бала90'  
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович НиколаМартинес Лукас IIПаризи ФабьяноМело АртурДункан Альфред 90' (Мандрагора Роландо ( 90') Гонсалес Николас 65' (Иконе Жонатан ( 65') Бонавентура Джакомо 64' (Куаме Кристиан ( 64') Брекало Йосип 64' (Инфантино Джино ( 64'  86') Бельтран Лукас 75' (Нзола М'Бала ( 75')
Запасные: Раньери ЛукаМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерСоттиль РикардоБарак АнтонинЛопес МаксимБираги Кристиано
Радунович БорисХацидиакос Пантелис 75' (Оберт Адам ( 75') Доссена АльбертоВетеска МатеушДзаппа Габриэле 75' (Ди Пардо Алессандро ( 75') Нандес НайтанМакумбу АнтуанДейола Алессандро 46' (Прати Маттео ( 46') Ауджелло ТоммазоПетанья Андреа 74' (Паволетти Леонардо ( 74'  90') Шомуродов Элдор 46' (Ористанио Гаэтано ( 46')
Запасные: Сулемана ИбрахимВиола НиколасГольданига ЭдоардоЛувумбо ЗитоАрести СимонеСкуффет СимонеДентелло Пауло
02 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Кальяри Фиорентина
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