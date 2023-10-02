2 удара в створ и 3 гола: «Фиорентина» разгромила «Кальяри»

«Фиорентина» и «Кальяри» провели заключительный матч седьмого тура Серии А. Хозяева поля в два раза чаще контролировали мяч, но били по воротам не чаще главного аутсайдера, а в створ попали вовсе лишь раз, что не помешало им победить со счетом 2:0.

Уже на третьей минуте флорентийцы повели после удара Николаса Гонсалеса. Найтан Нандес мог сравнивать сразу же, но защитник подставился под мяч. На 21-й минуте хорошая атака «Фиорентины» стала результативной, Альберто Доссена срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время игра проходила в спокойном темпе, и хозяева спокойно довели дело до победы, напоследок сделав счет разгромным, когда отличился Мбала Нзола. Флорентийцы набрали 14 очков и делят третью строчку с «Наполи» и «Ювентусом».