​Гудмундссон - первый исландец, сделавший дубль в матче Серии А

Боевой ничьей завершился матч между «Удинезе» и «Дженоа» матч седьмого тура итальянского чемпионата, обе команды забили друг другу по два мяча. Со стороны «Дженоа» дважды отличился Альберт Гудмундссон - строго говоря, он забил вообще трижды, но один гол отменили.

Как оказалось, Гудмундссон стал первым исландским игроком в истории Серии А, забившим более одного мяча за матч. Теперь на его счету уже три гола в нынешнем сезоне итальянского чемпионата. В следующем туре итальянского чемпионата «Дженоа» предстоит сразиться с «Миланом», это случится уже седьмого октября.