​«Фиорентина» забила уже 82 гола в 2023 году - больше лишь у двух клубов

В заключительном матче четвертого тура итальянского чемпионата «Фиорентина» принимает дома «Кальяри» и уже забила ему два мяча. Общее же количество голов клуба в 2023 году достигло цифры в 82 - это лучший показатель за календарный год в Италии и третий в Европе.

Есть лишь два клуба, которые забили больше голов с учетом всех турниров в 2023 году. Это «Манчестер Сити» с 109 голами, а также мадридский «Реал» с 92 голами.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Фироентиной» и «Кальяри» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.