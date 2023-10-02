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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» забила уже 82 гола в 2023 году - больше лишь у двух клубов

02 Октября 2023 • 23:29 Комментировать
Фиорентина
3:0
Кальяри
окончен

В заключительном матче четвертого тура итальянского чемпионата «Фиорентина» принимает дома «Кальяри» и уже забила ему два мяча. Общее же количество голов клуба в 2023 году достигло цифры в 82 - это лучший показатель за календарный год в Италии и третий в Европе.

Есть лишь два клуба, которые забили больше голов с учетом всех турниров в 2023 году. Это «Манчестер Сити» с 109 голами, а также мадридский «Реал» с 92 голами.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Фироентиной» и «Кальяри» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Реал Мадрид Кальяри Фиорентина Манчестер Сити
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