​Луис Альберто: «Я никогда не утверждал, что хочу уйти»

Испанский футболист Луис Альберто был близок к тому, чтобы покинуть «Лацио», им активно интересовались на родине, но в итоге он остался в Риме. Альберто подтвердил, что он действительно подумывал об уходе, но никогда не был реально близок к такому решению.

- Все говорили, что я хочу уйти из «Лацио», что все решено, но ведь я сам никогда такого не говорил. Я говорил, что у меня есть какие-то варианты, и что если «Лацио» сам захочет расстаться, я уйду, но не более того, - цитирует слова испанского футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года.