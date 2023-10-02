Руководство «Ромы» хочет пригласить Антонио Конте за замену Жозе Моуринью, об этом сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, с высокой доли вероятности португалец покинет римский следующим летом после окончания контракта, и боссы «волков» мечтают видеть Конте, который на данный момент находится без работы, на посту рулевого.

Напомним, что последним клубом 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», с которым он прекратил сотрудничество в марте этого года.

Ранее Конте возглавлял туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Челси» и национальную сборную Италии.