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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» и «Верона» не порадовали голами

02 Октября 2023 • 21:33 Комментировать
Торино
0:0
Верона
окончен

В седьмом туре чемпионата Италии встретились «Торино» и «Верона». Хозяева били чуть чаще, подали уйму угловых, но счет так и не изменился за весь поединок. В компенсированное время первого тайма отличный сэйв в активе голкипера гостей после удара Валентино Лазаро. Это был по сути единственный момент в поединке. Нули на табло получились закономерными.

Туринцы набрали девятое очко и делят девятое место, у «Вероны» восемь баллов.

Протокол игры  
Торино0:0Верона
Милинкович-Савич ВаняШуурс ПеррСазонов Саба 27' (Тамез Адриен ( 27'  71') Родригес РикардоСоппи Брэндон 80' (Белланова Рауль ( 80') Лазаро ВалентиноРиччи СамуэлеИлич Иван 54' (Линетти Кароль ( 54') Сек Демба 80' (Карамо Янн ( 80') Радоньич Неманья 54' (Влашич Никола ( 54') Сапата Дуван
Запасные: Гинейтис ГвидасДжемелло ЛукаСанабрия АнтониоЗима ДавидБреццо МаттеоАнтолини ЯкопоAnge N'Guessan
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо  9'Амионе Бруно 58' (Фараони Марко ( 58') Давидович Павел 46' (Коппола Диего ( 46') Терраччано ФилиппоЛазович ДаркоСуслов Томаш 85' (Онгла Мартин ( 85') Фолоруншо МайклНгонж Сириль 76' (Сапонара Риккардо ( 76') Дуда ОндрейХуан Мануэль Крус 58' (Джурич Милан II ( 58')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоХоселитоБерарди АлессандроАнри ТомаТчатчуа ДжексонСердар СуатПерилли Симоне
02 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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