«Торино» и «Верона» не порадовали голами

В седьмом туре чемпионата Италии встретились «Торино» и «Верона». Хозяева били чуть чаще, подали уйму угловых, но счет так и не изменился за весь поединок. В компенсированное время первого тайма отличный сэйв в активе голкипера гостей после удара Валентино Лазаро. Это был по сути единственный момент в поединке. Нули на табло получились закономерными.
Туринцы набрали девятое очко и делят девятое место, у «Вероны» восемь баллов.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Сазонов Саба27' (Тамез Адриен (27') • 71'Родригес Рикардо•Соппи Брэндон80' (Белланова Рауль (80') •Лазаро Валентино•Риччи Самуэле•Илич Иван54' (Линетти Кароль (54') •Сек Демба80' (Карамо Янн (80') •Радоньич Неманья54' (Влашич Никола (54') •Сапата Дуван
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо• 9'Амионе Бруно58' (Фараони Марко (58') •Давидович Павел46' (Коппола Диего (46') •Терраччано Филиппо•Лазович Дарко•Суслов Томаш85' (Онгла Мартин (85') •Фолоруншо Майкл•Нгонж Сириль76' (Сапонара Риккардо (76') •Дуда Ондрей•Хуан Мануэль Крус58' (Джурич Милан II (58')
02 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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