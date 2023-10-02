«Торино» и «Верона» не порадовали голами

В седьмом туре чемпионата Италии встретились «Торино» и «Верона». Хозяева били чуть чаще, подали уйму угловых, но счет так и не изменился за весь поединок. В компенсированное время первого тайма отличный сэйв в активе голкипера гостей после удара Валентино Лазаро. Это был по сути единственный момент в поединке. Нули на табло получились закономерными.

Туринцы набрали девятое очко и делят девятое место, у «Вероны» восемь баллов.