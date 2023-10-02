Сазонов получил травму в первом матче в основе «Торино»

Летний новичок «Торино», защитник Саба Сазонов был заменён уже на 27-й минуте своего дебютного матча в стартовом составе за новый клуб. Он получил травму в игре против «Вероны» и уступил место на поле Адриену Тамезу.

Отметим, что ранее до сегодняшнего выхода на поле Сазонов выходил за туринский клуб на поле лишь один раз – это было в матче против «Лацио» (0:2).

Напомним, 21-летний Сазонов стал игроком «Торино» перейдя летом из московского «Динамо».

Следить за дальнейшими событиями игры «Торино» и «Вероны» можно на портале LiveResult.ru. Счёт во встрече пока не открыт.