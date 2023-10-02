Римский «Лацио» в своих соцсетях отрапортовал о продлении контракта с центральным полузащитником Луисом Альберто. Новое соглашение между сторонами теперь действует до конца июня 2027 года.

Альберто, напомним, 31 год. Выступает он за римлян с уже более семи лет – с августа 2016 года. До этого испанец играл за испанский клуб «Депортиво» (Ла-Корунья). В текущем сезоне Альберто уже отметился восемью матчами за «орлов», в которых оформил два гола и две голевые передачи.

После семи туров Серии А «Лацио» пока не впечатляет – у клуба лишь 15 место и семь баллов. Впрочем, как и их злейшие соперники из Ромы, которые идут на 12 месте и имеют на балл больше.