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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» продлил контракт с одним из важнейших игроков основы официально

02 Октября 2023 • 20:02 Комментировать
Лацио
...
Аталанта
08.10 16:00

Римский «Лацио» в своих соцсетях отрапортовал о продлении контракта с центральным полузащитником Луисом Альберто. Новое соглашение между сторонами теперь действует до конца июня 2027 года.

Альберто, напомним, 31 год. Выступает он за римлян с уже более семи лет – с августа 2016 года. До этого испанец играл за испанский клуб «Депортиво» (Ла-Корунья). В текущем сезоне Альберто уже отметился восемью матчами за «орлов», в которых оформил два гола и две голевые передачи.

После семи туров Серии А «Лацио» пока не впечатляет – у клуба лишь 15 место и семь баллов. Впрочем, как и их злейшие соперники из Ромы, которые идут на 12 месте и имеют на балл больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Луис Альберто
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