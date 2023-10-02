Сазонов впервые выйдет в стартовом составе «Торино»

В понедельник, 2 октября, «Торино» примет «Верону» в матче седьмого тура чемпионата Италии.

В предстоящей игре грузинский защитник Саба Сазонов дебютирует в основном составе «Торино». Ранее 21-летний футболист один раз выходил на замену. Это произошло в минувшем матче с «Лацио» (0:2).

Напомним, Сазонов перебрался в туринский клуб из московского «Динамо» в летнее трансферное окно.

После шести туров «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав восемь очков.

Старт поединка между «Торино» и «Вероной» запланирован на 19:30 по московскому времени. За главными событиями игры можно следить на портале LiveResult.