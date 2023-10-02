​Тренер «Наполи» высказался о Хвиче

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия сказал несколько слов о полузащитнике Хвиче Кварацхелии.

Отметим, что в трёх последних матчах Хвича забил один гол и отдал три голевых паса. В четырёх играх до этого грузинский полузащитник результативными действиями не отмечался.

«Раньше Квара играл с большим беспокойством. Он много искал гол, но его долго не было. Теперь, когда он обрёл спокойствие, голы к нему вернулись», - слова Гарсии приводит Fantacalcio Pazzi di Fanta.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 3 октября – против «Реала» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.