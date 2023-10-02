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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью вспомнил, как играл в футбол

02 Октября 2023 • 17:08 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью очень рано начал футбольную карьеру. До того момента португалец успел поиграть в футбол в нескольких клубах. Моуринью дал комментарий на этот счёт.

«Я был лучше, чем люди думают. В Италии я бы мог играть на уровне Серии Б или Серии С. Если бы это была Серия С, я бы показывал там высокий уровень. Я решил стать тренером, и я сделал этот выбор, осознавая факт, что как футболист я сделал всё, что мог», - сказал Моуринью итальянскому Sky.

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Рому». Ближайший матч команда проведёт 5 октября – против «Серветта» в Лиге Европы.

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Рома Жозе Моуринью
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