​Моуринью вспомнил, как играл в футбол

Известный тренер Жозе Моуринью очень рано начал футбольную карьеру. До того момента португалец успел поиграть в футбол в нескольких клубах. Моуринью дал комментарий на этот счёт.

«Я был лучше, чем люди думают. В Италии я бы мог играть на уровне Серии Б или Серии С. Если бы это была Серия С, я бы показывал там высокий уровень. Я решил стать тренером, и я сделал этот выбор, осознавая факт, что как футболист я сделал всё, что мог», - сказал Моуринью итальянскому Sky.

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Рому». Ближайший матч команда проведёт 5 октября – против «Серветта» в Лиге Европы.