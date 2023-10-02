​Моуринью: «Я совершил много подвигов, выиграть Лигу чемпионов с «Порту» - суперподвиг»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу того, что его называют недостаточно скромным.

«Меня всегда обвиняют в том, что я недостаточно скромен. Я должен согласиться с теми, кто так говорит. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» - это суперподвиг.

Этот подвиг с «Порту» открыл мне двери в мир. Нет никакого секрета – нужно быть самим собой и проявлять понимание к окружающим. Нужно быть критичным, требовательным, открытым и честным», - сказал Моуринью итальянскому Sky.

Напомним, что Жозе Моуринью выигрывал Лигу чемпионов у руля «Порту» в 2004 году. После того успеха португалец перебрался в «Челси».