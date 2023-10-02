Сарри рискует потерять работу в «Лацио», у него напряжённые отношения с президентом Лотито

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри в скором времени может потерять свою работу. По информации от La Gazzetta dello Sport, напряжение между наставником «бьянкочелести» и президентом Клаудио Лотито нарастает.

Ранее Сарри публично критиковал руководство за то, что его трансферные цели минувшим летом так и не были куплены. Более того, «Лацио» сейчас выступает не лучшим образом в чемпионате Италии, располагаясь на 15 месте в турнирной таблице. Команда выиграла всего два из семи матчей в Серии А.

Контракт Сарри с «Лацио» заканчивается летом 2025 года. Ранее итальянец возглавлял такие клубы, как «Наполи», «Ювентус» и «Челси».