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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри рискует потерять работу в «Лацио», у него напряжённые отношения с президентом Лотито

02 Октября 2023 • 12:45 Комментировать
Лацио
...
Аталанта
08.10 16:00

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри в скором времени может потерять свою работу. По информации от La Gazzetta dello Sport, напряжение между наставником «бьянкочелести» и президентом Клаудио Лотито нарастает.

Ранее Сарри публично критиковал руководство за то, что его трансферные цели минувшим летом так и не были куплены. Более того, «Лацио» сейчас выступает не лучшим образом в чемпионате Италии, располагаясь на 15 месте в турнирной таблице. Команда выиграла всего два из семи матчей в Серии А.

Контракт Сарри с «Лацио» заканчивается летом 2025 года. Ранее итальянец возглавлял такие клубы, как «Наполи», «Ювентус» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Маурицио Сарри
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