Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко может перебраться в испанский чемпионат, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании итальянского игрока, оцененного в 35 миллионов евро, заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб планирует оформить переход Димарко в летнее трансферное окно. Федерико связан контрактными обязательствами с «нерадзурри» до середины 2026 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 25-летний защитник провел шесть поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

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